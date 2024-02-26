Министр иностранных дел России за словом никогда в карман не лезет. У него в голове важные мысли. И вот ими он и приводит в чувства зарвавшихся политиков Запада.
G20 собран: Лавров уже не сдерживается – дошло до того, чего боялся даже СССР.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Укажите , пожалуйста когда он был осуждён и за что, с указанием ссылок и источников информации
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17 час.
МП
Михаил Пантюхин
Да, таких как СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЛАВРОВ В САМУЮ ПОРУ К ГЕРОЮ РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ! А Блинкину орден сутулова, гангстер ё....! Кишка тонка пиндос гребанный! Суши сухари, и почаще вспоминай родителей идиЕт бл...!
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15 час.
Сергей Невзоров
И чего боялся СССР?
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3 час.
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