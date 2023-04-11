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12 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

12 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тульской области | ТСН24

12 апреля – 102 день года, до Нового года осталось 263 дня. Всю информацию о праздниках и памятных датах, которые отмечают сегодня, а также что значимого происходило сегодня в России и Тульской области, читайте в подборке Тульской службы новостей.

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