Мокрый снег, гололёд, ветер: День Жестянщика в Приморье продлится с 8 по 11 ноября

По информации Примгидромета, непогода накроет крае с 8 по 11 ноября. Днём в следующий понедельник, 8 ноября, на побережье южных и юге восточных районов, в городе Владивостоке усилится юго-восточный, восточный ветер до 23-30 метров в секунду.