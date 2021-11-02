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Мокрый снег, гололёд, ветер: День Жестянщика в Приморье продлится с 8 по 11 ноября

Мокрый снег, гололёд, ветер: День Жестянщика в Приморье продлится с 8 по 11 ноября

По информации Примгидромета, непогода накроет крае с 8 по 11 ноября. Днём в следующий понедельник, 8 ноября, на побережье южных и юге восточных районов, в городе Владивостоке усилится юго-восточный, восточный ветер до 23-30 метров в секунду.

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