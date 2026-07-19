Таиланд возвращает безвиз на 30 дней: разбор от KOYA Company

Таиланд готовится сократить срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 30 дней. Решение впервые одобрено Кабинетом министров 19 мая 2026 года, а 14 июля правительство утвердило доработанную версию визовой реформы.
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