Ростех оснастит ледокол «Россия» радиационно стойкой системой видеонаблюдения

Фото: макет атомного ледокола «Россия», Росатомфлот Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оснастит головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 цифровым телекомплексом с высокой радиационной стойкостью.
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