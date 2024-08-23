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Ростех

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Ростех оснастит ледокол «Россия» радиационно стойкой системой видеонаблюдения

Ростех оснастит ледокол «Россия» радиационно стойкой системой видеонаблюдения

Фото: макет атомного ледокола «Россия», Росатомфлот Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оснастит головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 цифровым телекомплексом с высокой радиационной стойкостью.

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