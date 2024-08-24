Киев задействовал только 20% имеющихся сил для вторжения в Курскую область, СМИ вводят обывателей в заблуждение, рассказывая, что Бандерштадт находится на грани истощения.
Монтян пугает: ВСУ задействовали только 20%, Курск ждёт судьба Донецка
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Все перечисленные кандидатуры подойдут, только они говорят не всю правду. Многое им не разрешается говорить. Если вам не нравятся перечисленные мной люди, которые работают на победу и именно они уже сейчас наводят порядок со страной 404, как и все остальные люди Донбасса восставшие много лет назад, то можете показать пример. Вас тоже можно отправить на передовую, чтобы вы показали, как правильно работать. Чтобы осуждать этих людей, покажи результат лучше чем у них. "Просто молотить языком, не мешки ворочать!"
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13 час.
Наталья
В чем врёт? Грубник, действительно, организовал помощь армии. Волонтеры плетут сети, шьют ТОПы, возят продукты, одежду, беспилотники, тепловизоры на Донбасс. Не знаете - лучше не пишите!
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9 час.
Н
Наталья
А ещё в рядах всу куча наемников со всего мира воюет
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9 час.
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