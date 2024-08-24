Монтян пугает: ВСУ задействовали только 20%, Курск ждёт судьба Донецка

Galina Bobryasheva

Все перечисленные кандидатуры подойдут, только они говорят не всю правду. Многое им не разрешается говорить. Если вам не нравятся перечисленные мной люди, которые работают на победу и именно они уже сейчас наводят порядок со страной 404, как и все остальные люди Донбасса восставшие много лет назад, то можете показать пример. Вас тоже можно отправить на передовую, чтобы вы показали, как правильно работать. Чтобы осуждать этих людей, покажи результат лучше чем у них. "Просто молотить языком, не мешки ворочать!"