Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Диана Мальгинова
    Моя партия "Рабочая партия России" РПР r-p-w.ruРейтинг политичес...
  • Светлана Зуева
    Согласна с ней! Это еще те твари!Монтян стращает: ...
  • Юрий Николаев
    Сегодня посмотрел на этих ребятишек в новостях. Там же совсем дети! Разве можно их бросить на съедение укро-зверям?! ...Бандеровцы выменя...

Монтян пугает: ВСУ задействовали только 20%, Курск ждёт судьба Донецка

Монтян пугает: ВСУ задействовали только 20%, Курск ждёт судьба Донецка

Киев задействовал только 20% имеющихся сил для вторжения в Курскую область, СМИ вводят обывателей в заблуждение, рассказывая, что Бандерштадт находится на грани истощения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Bobryasheva
Все перечисленные кандидатуры подойдут, только они говорят не всю правду. Многое им не разрешается говорить. Если вам не нравятся перечисленные мной люди, которые работают на победу и именно они уже сейчас  наводят порядок со страной 404, как и все остальные люди Донбасса восставшие много лет назад, то можете показать пример. Вас тоже можно отправить на передовую, чтобы вы показали, как правильно работать. Чтобы осуждать этих людей, покажи результат лучше чем  у них. &quot;Просто молотить языком, не мешки ворочать!&quot;
Ответить
13 час.
Наталья
В чем врёт? Грубник, действительно, организовал помощь армии. Волонтеры плетут сети, шьют ТОПы, возят продукты, одежду, беспилотники, тепловизоры на Донбасс. Не знаете - лучше не пишите!
Ответить
9 час.
Н
Наталья
А ещё в рядах всу куча наемников со всего мира воюет
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх