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Пятый канал

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Потребовалась помощь медиков: палец москвички застрял в тубусе с роллами

Потребовалась помощь медиков: палец москвички застрял в тубусе с роллами

Палец москвички застрял в тубусе с роллами. Соответствующее видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Во время прогулки по ВДНХ две москвички решили попробовать роллы, упакованные в нестандартной упаковке — тубусе.

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