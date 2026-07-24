Потребовалась помощь медиков: палец москвички застрял в тубусе с роллами

Палец москвички застрял в тубусе с роллами. Соответствующее видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Во время прогулки по ВДНХ две москвички решили попробовать роллы, упакованные в нестандартной упаковке — тубусе.
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