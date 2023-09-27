Новые герои Аргенти и Хохо скоро присоединятся к приключениям игроков в Honkai: Star RailПока игроки Honkai: Star Rail находятся в ожидании презентации следующего обновления, которое состоится уже на этой неделе, разработчики радуют анонсами новых персонажей.
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