На Юных Ленинцев мужчину засунули в багажник: похитителей поймали, пленник освобожден

В Дежурную часть ОМВД России по району Текстильщики поступило сообщение о похищении человека. На улице Юных Ленинцев во дворе жилого дома несколько граждан после конфликта поместили мужчину в багажник автомобиля такси и уехали в неизвестном направлении.
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