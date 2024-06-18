Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Дэвид Гаррет “Полет шмеля” за невероятные 65 секунд!

Дэвид Гаррет “Полет шмеля” за невероятные 65 секунд!

Дэвид Гаррет попал в историю музыки как самый быстрый скрипач в мире. Он сумел исполнить знаменитый “Полет шмеля” композитора Римского-Корсакова за невероятные 65 секунд! И побил предыдущий рекорд, который принадлежал… ему же! Дэвид  – один из немногих музыкантов, которому выпала честь играть на известной скрипке «San Lorenzo», созданной Страдивари.

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