Дэвид Гаррет “Полет шмеля” за невероятные 65 секунд!

Дэвид Гаррет попал в историю музыки как самый быстрый скрипач в мире. Он сумел исполнить знаменитый “Полет шмеля” композитора Римского-Корсакова за невероятные 65 секунд! И побил предыдущий рекорд, который принадлежал… ему же! Дэвид – один из немногих музыкантов, которому выпала честь играть на известной скрипке «San Lorenzo», созданной Страдивари.