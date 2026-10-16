❗️Замглавы Керчи Ирине Ивановой и руководству филиала «Воды Крыма» объявлены выговоры за «отфутболивание» граждан Выговоры объявлены, чтобы разобрать ошибки ведомства и заместителя главы Керчи, а также скорректировать дальнейшие действия, в ходе совещания сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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