❗️Замглавы Керчи Ирине Ивановой и руководству филиала «Воды Крыма» объявлены выговоры за «отфутболивание» граждан Выговоры объявлены, чтобы разобрать ошибки ведомства и заместителя главы Керчи, а также скорректировать дальнейшие действия, в ходе совещания сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.