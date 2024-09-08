В Минобороны очередные "посадки". Полковник Андрей Чекмазов (отвечал за организацию разработки оружия на новых физических принципах) арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Задержали очередного вороватого чиновника в погонах
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
а ты дура..... думай людка лиханова когда пишешь свои дерьмовые комменты.........😎🖕☝️.........- стараякорова.........
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6 час.
Семен Демин
Наличие или отсутствие нового оружия можно увидеть только на практике, т. е. на войне. Пока что его не видно: война на Украине идет третий год, захваченная Курская область под оккупацией уже больше месяца. И где же новое оружие? Одна болтовня и разворовывание бюджета, т. е. наших денег.
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5 час.
Лев Сивохин
Наши чиновники живут по принципу- было бы желание. а причину украсть всегда можно найти. А посадок они не боятся.
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1 час.
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