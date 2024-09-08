Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

Семен Демин

Наличие или отсутствие нового оружия можно увидеть только на практике, т. е. на войне. Пока что его не видно: война на Украине идет третий год, захваченная Курская область под оккупацией уже больше месяца. И где же новое оружие? Одна болтовня и разворовывание бюджета, т. е. наших денег.