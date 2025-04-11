Специалист "Работа.ру" Санина: в мае можно выгодно увеличить число выходных

Россияне могут выгодно увеличить количество выходных в майские праздники. Для этого нужно взять отпуск длительностью три дня с 28 по 30 апреля – в этом случае отдыхать работник будет девять дней подряд, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.