Царьград

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Русские бойцы успешно отражают очередную провальную попытку атаки ВСУ на Херсон

Русские бойцы успешно отражают очередную провальную попытку атаки ВСУ на Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз отправил свои войска на смертный бой. Вооруженные силы России успешно отражают третью попытку вооруженных формирований ВСУ прорваться к столице Херсонской области, сообщает издание "Русская Весна".

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