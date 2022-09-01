Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз отправил свои войска на смертный бой. Вооруженные силы России успешно отражают третью попытку вооруженных формирований ВСУ прорваться к столице Херсонской области, сообщает издание "Русская Весна".
Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз отправил свои войска на смертный бой. Вооруженные силы России успешно отражают третью попытку вооруженных формирований ВСУ прорваться к столице Херсонской области, сообщает издание "Русская Весна".
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