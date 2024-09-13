Как Англия, Франция и Турция начали вторжение в Крым Высадка союзников в Крыму. В центре на белом коне отдает честь войскам маршал де Сен-Арно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как Англия, Франция и Турция начали вторжение в Крым Высадка союзников в Крыму. В центре на белом коне отдает честь войскам маршал де Сен-Арно.
Свежие комментарии