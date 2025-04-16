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США втрое снизили сумму долга Украины, но он все равно неотдаваемый

США втрое снизили сумму долга Украины, но он все равно неотдаваемый

Агентство Bloomberg со ссылкой источники, знакомые с ситуацией, утверждает, что упертость администрации Зеленского в переговорах с США по ресурсной сделке дала свои плоды, и по итогам обсуждений Киеву удалось добиться почти невозможного – США в три раза снизили сумму долговых требований к Украине по ресурсной сделке.

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