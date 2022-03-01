Бизнес всегда найдет возможность обойти санкции и запретыЭмбарго — не приговор. Бизнес всегда найдет возможность обойти запрет на импорт/экспорт попавшей под санкции продукции (вспомним белорусские устрицы и опыт Ирана), но стоить она будет дороже.