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Эмбарго — не приговор: как Россия будет выкручиваться из санкционных тисков

Эмбарго — не приговор: как Россия будет выкручиваться из санкционных тисков

Бизнес всегда найдет возможность обойти санкции и запретыЭмбарго — не приговор. Бизнес всегда найдет возможность обойти запрет на импорт/экспорт попавшей под санкции продукции (вспомним белорусские устрицы и опыт Ирана), но стоить она будет дороже.

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