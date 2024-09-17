Политолог Оленченко: в Европе опасаются, что США перестанут считать ее союзником

Отношения Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов находятся на грани перемен перед предстоящими президентскими выборами между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, после которых Вашингтон может свернуть трансатлантическое партнерство с Брюсселем.