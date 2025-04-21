Ледоход на Оби в районе Салехарда начнется 24 мая

Начало ледохода на Оби будет «дата в дату» с многолетними значениями. Об этом и о том, какой будет погода весной на Ямале, рассказал руководитель Ямало-Ненецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Артём Кошкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии