Ледоход на Оби в районе Салехарда начнется 24 мая

Начало ледохода на Оби будет «дата в дату» с многолетними значениями. Об этом и о том, какой будет погода весной на Ямале, рассказал руководитель Ямало-Ненецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Артём Кошкин.