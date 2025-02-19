Россиянки массово калечат себя китайскими «палочками девственности» с маркетплейсов

Россиянки массово скупают китайские «палочками девственности» На маркетплейсах женщины массово скупают «палочки девственности», после которых проходят длительное лечение ожогов слизистой и инфекционных заболеваний, вместо обещанного эффекта «омоложения».
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