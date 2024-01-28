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Экономист Корень: застройщики будут вынуждены идти на уступки банкам

Экономист Корень: застройщики будут вынуждены идти на уступки банкам

Экономист Андрей Корень, комментируя изменения в условиях получения льготной ипотеки, предложил прописать официально, что воспользоваться льготой можно только один раз и только тем россиянам, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий.

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