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«Русский вызов»: на льду лучшие фигуристы страны

«Русский вызов»: на льду лучшие фигуристы страны

Турнир «Русский вызов» пройдёт на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Впервые это яркое мероприятие состоялось в Москве в 2023 году, объединив лучших фигуристов в одиночном катании, танцах на льду и парном катании.

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