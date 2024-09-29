«Русский вызов»: на льду лучшие фигуристы страны

Турнир «Русский вызов» пройдёт на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Впервые это яркое мероприятие состоялось в Москве в 2023 году, объединив лучших фигуристов в одиночном катании, танцах на льду и парном катании.