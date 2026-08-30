Крымский политолог и советник главы республики Денис Батурин заявил РИА Новости, что возможное проведение президентских выборов на Украине в 2024 году станет для действующего президента Владимира Зеленского политической казнью.
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