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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Аргентины Милей – Месси, покидающему сборную: «Огромное спасибо, НЕРЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!»

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на уход Лионеля Месси из национальной команды. Ранее 39-летний футболист сделал официальное заявление о завершении карьеры в сборной.

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