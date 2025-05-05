Разработка стратегий для жизни на дивиденды становится все актуальнее

Жить на дивиденды могут лишь те, у кого есть значительный стартовый капитал и высокий уровень финансовой грамотности, поэтому они опираются не только на акции, а разрабатывают комплексную стратегию, считает доцент кафедры устойчивого финансового развития Российского экономического университета имени Г.