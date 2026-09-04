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Спад в августе: авторынок прервал семимесячный рост

Спад в августе: авторынок прервал семимесячный рост

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2026 года составили 114 285 штук — на 6,5% ниже показателя августа прошлого года.

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