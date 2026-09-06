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Гол Сорокина в ворота «Динамо» на 89-й минуте не засчитали из-за офсайда

« Спартак » не смог сравнять счет в конце 2-го тайма матча с « Динамо ». В 7-м туре Альфа-Банк РПЛ команда Хуана Карлоса Карседо уступила со счетом 1:2.

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