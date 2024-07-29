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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА представила подборку лучших моментов Бронни Джеймса в Летней лиге

НБА представила подборку лучших моментов Бронни Джеймса в Летней лиге

55-й номер драфта-2024 из «Лейкерс» набирал в среднем 7,0 очка при 32,7% с игры, 13% из-за дуги и 62,5% с линии штрафного.

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