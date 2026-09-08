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Эксперт назвала оптимальные месяцы для отпуска в конце года

Эксперт назвала оптимальные месяцы для отпуска в конце года

В октябре и декабре количество рабочих дней позволяет уйти на отдых с минимальными финансовыми потерями Валентина Романова, директор по персоналу, поделилась с "Известиями" важной информацией о том, что до конца 2026 года оптимальными месяцами для отпуска с точки зрения сохранения дохода будут октябрь и декабрь.

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