Эксперт назвала оптимальные месяцы для отпуска в конце года

В октябре и декабре количество рабочих дней позволяет уйти на отдых с минимальными финансовыми потерями Валентина Романова, директор по персоналу, поделилась с "Известиями" важной информацией о том, что до конца 2026 года оптимальными месяцами для отпуска с точки зрения сохранения дохода будут октябрь и декабрь.