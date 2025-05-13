В выгодности сделки США и Украины по минералам усомнились

Заключенная между США и Украиной сделка по минералам не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых в республике по крайней мере в течение десятилетия, ожидать какой-либо выгоды от соглашения Вашингтону следует как минимум после 2035 года.
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