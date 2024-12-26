Отдаться даром! Украинские шеи мерзнут без хомута и ошейника Россия не пустит Украину в НАТО ни в каком виде, даже если от нее останется полтора хутора На фото (слева направо): президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте во время встречи.