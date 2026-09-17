Флаг ФРГ сняли со здания генконсульства республики в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Флаги Евросоюза и Германии сняли с флагштоков на здании генерального консульства республики в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым