На Западе нашли способ сделать бесполезными российские системы РЭБ

Западное оружие, поставленное Украине, в частности, пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), готовится обойти российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), искажающие сигнал глобальной навигационной ситемы Global Positioning System (GPS).
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