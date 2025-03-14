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На Западе нашли способ сделать бесполезными российские системы РЭБ

На Западе нашли способ сделать бесполезными российские системы РЭБ

Западное оружие, поставленное Украине, в частности, пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), готовится обойти российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), искажающие сигнал глобальной навигационной ситемы Global Positioning System (GPS).

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