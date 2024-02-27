Байден встретится с лидерами Конгресса США во избежание шатдауна

Президент Соединенных Штатов Америк Джо Байден намерен провести встречу с лидерами Конгресса в целях оказания содействия поискам компромисса, который необходим для принятия законопроектов по государственным ассигнованиям, чтобы избежать шатдауна правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии