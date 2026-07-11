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Скандал в Букингемском дворце: Уильям в ярости из-за Камиллы, а невеста Филлипса выбрала свои украшения

Скандал в Букингемском дворце: Уильям в ярости из-за Камиллы, а невеста Филлипса выбрала свои украшения

Принц Уильям поссорился с Камиллой из-за украшений для свадьбы Накануне свадьбы Питера Филлипса и Харриет Сперлинг в королевской семье разразился конфликт.

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