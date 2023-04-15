Российские врачи советуют не есть перед сном сладкие и жирные блюда

Плотные вечерние перекусы и ужины вредят организму, предупреждают врачи. Медики отметили, что ночью жизнедеятельность всех органов и систем поддерживается исключительно с целью терморегуляции, дыхания и размеренной сердечно-сосудистой деятельности.