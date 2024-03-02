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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • тимур чагалидзе
    Речь пока не идет о начале Россией ядерной войны. Речь о нанесении тактических ядерных ударов по ох... вшим гейропиои...Судя по всему, ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Главные по стукачеству в мире стоят хохлы.Доносы на соседей...

Нельзя бесконечно идти против Бога и безбедно существовать...

Комментарий  с  Перемог.   Сделан  был  достаточно  давно,    и  в  телеграмме  у  меня  был  выложен    тоже    давно,  а  здесь   выкладываю  сейчас   -  ибо  намедни  посмотрела   я,  как  сионофашисты  убивали   палестинцев,  пришедших  за  гуманитаркой,  и    выкладываю.

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