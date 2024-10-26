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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонова о том, что Трусова не выйдет в сезон: «Ничего страшного – значит, подготовится к следующему. Мы можем понаблюдать за ее катанием в шоу»

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что фигуристка не будет выступать на турнирах в текущем сезоне. В сентябре Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

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