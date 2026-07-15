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«Вашингтон» решил ограничить выступление Дибанцы в Летней лиге двумя матчами

« Вашингтон » решил снять форварда Эй Джей Дибанцу с оставшихся матчей Летней лиги в Лас-Вегасе. Первый номер недавнего драфта набрал суммарно 50 очков и 14 подборов в победных встречах с «Ютой» и «Вашингтоном».

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