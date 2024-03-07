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Белый дом переадресовал Украине вопрос об отказе Зеленской от поездки в США

Белый дом переадресовал Украине вопрос об отказе Зеленской от поездки в США

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, действительно была приглашена на ежегодное выступление в конгрессе президента Соединенных Штатов Джо Байдена, но не сможет присутствовать.

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