Белый дом переадресовал Украине вопрос об отказе Зеленской от поездки в США

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, действительно была приглашена на ежегодное выступление в конгрессе президента Соединенных Штатов Джо Байдена, но не сможет присутствовать.
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