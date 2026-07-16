Euroclear попросил суд приостановить дело по иску Центробанка РФ на €200 млрд

Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд прошение о приостановлении рассмотрения дела по иску Центрального Банка России о взыскании с бельгийского банка около €200 млрд убытков до вынесения судебного акта европейского суда.
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