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Euroclear попросил суд приостановить дело по иску Центробанка РФ на €200 млрд

Euroclear попросил суд приостановить дело по иску Центробанка РФ на €200 млрд

Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд прошение о приостановлении рассмотрения дела по иску Центрального Банка России о взыскании с бельгийского банка около €200 млрд убытков до вынесения судебного акта европейского суда.

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