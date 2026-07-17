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Tages Anzeiger: Зеленский проявил трусость, уволив Федорова

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил министра обороны Украины Михаила Федорова, пойдя на уступки представителям армии и главкому ВСУ Александру Сырскому, сообщает швейцарское издание Tages Anzeiger.

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