Депутат Гусев: поправки в законопроект о маркетплейсах защитят продавцов

Внесенные поправки к законопроекту о маркетплейсах направлены на защиту "маленьких продавцов", а также введение контроля за ростом цен на товары, заявил соавтор документа, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
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