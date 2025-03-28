В апреле ямальцам перечислят социальные пенсии с учетом индексации

Размер выплаты вырастет на 14,75%. В региональном отделении Социального фонда напомнили, что социальную пенсию получают люди, с инвалидностью, потерявшие кормильца, а также северяне, у которых по разным причинам не хватает стажа для начисления страховой пенсии.