DPA: В Германии разрабатывают планы по увеличению числа резервистов

В немецком бундесвере разрабатывают планы по значительному увеличению числа резервистов. Об этом информационному агентству DPA заявил заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе.
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