Инстасамка показала квартиру

Инстасамка с мужем показали квартиру с мебелью за два миллиона рублей Российская поп-певица и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, и ее муж, продюсер и рэп-исполнитель Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), показали съемное жилье в Москве для YouTube-канала Никиты Ефремова, владельца одноименной сети магазинов кроссовок.