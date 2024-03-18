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Инстасамка показала квартиру

Инстасамка показала квартиру

Инстасамка с мужем показали квартиру с мебелью за два миллиона рублей Российская поп-певица и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, и ее муж, продюсер и рэп-исполнитель Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), показали съемное жилье в Москве для YouTube-канала Никиты Ефремова, владельца одноименной сети магазинов кроссовок.

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