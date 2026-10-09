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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Веккионе о Кузнецове: «Он мог еще долго играть в НХЛ. Просто есть вещи, которые происходили за пределами льда»

Нападающий « Торпедо » Майк Веккионе высказался об игре с Евгением Кузнецовым в системе « Вашингтона ».

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