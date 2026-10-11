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Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте

Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте

В Запорожской области Россия будет стремиться к полному занятию Орехова. Для этого нужно взять Омельник, чтобы лишить ВСУ рокадной трассы, а также постепенно поджимать ВСУ в направлении самого Запорожья.

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