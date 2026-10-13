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Лидеры трех стран ЕС призвали разработать механизм блокировки решений ЕК

Лидеры трех стран ЕС призвали разработать механизм блокировки решений ЕК

Германия, Италия и Бельгия хотят получить инструмент для блокировки решений Еврокомиссии, угрожающих экономическим интересам стран ЕС.

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