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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли о Кейтлин Кларк: «Столько негатива вокруг из-за мелочной зависти в ее адрес»

Чарльз Баркли прокомментировал попытки представить Энджел Риз равноценным кандидатом на звание новичка года и преуменьшить влияние Кларк на рост популярности женской НБА.

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